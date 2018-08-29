Суд США відмовився прибрати з грошей фразу "In God We Trust"
На думку позивачів, це гасло суперечить Конституції США, яка гарантує свободу віросповідання, повідомляє Reuters.
Суддя зазначив, що фраза "In God We Trust" – це данина традиціям, яка не стосується релігії, а згідно з рішенням Верховного суду США від 2014 року, немає жодної необхідності переглядати "історичні практики".
Президент США Дуайт Девід Ейзенхауер у 1956 році підписав закон, згідно з яким фраза "In God We Trust" стала національним гаслом США. Гасло з'явилося на американських монетах у 1864 році під час Громадянської війни, коли посилилися релігійні настрої. На банкнотах його почали друкувати з середини 1960-х років.
Нагадаємо, у 2013 році американський суд вже відмовляв атеїстам в їх позові проти Департаменту фінансів США у справі про написи на банкнотах і монетах In God we trust ("На Бога уповаємо").
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