Суд таки зобов'язав НАБУ закрити справу проти Мартиненка, а бюро намагається "зберегти обличчя",- адвокат

Заява НАБУ про начебто відмову Солом'янського райсуду Києва закрити справу проти колишнього депутата Миколи Мартиненка не відповідає дійсності.

"НАБУ спекулює громадською думкою, використовуючи складні для розуміння пересічному громадянину юридичні термінології. Детективам НАБУ достеменно відомо, що фактично і юридично рішення суду від 11.01.2017 змушує їх закрити провадження щодо Мартиненка. Просто чинне процесуальне законодавство визначає єдину форму судового рішення про зобов'язання закрити кримінальне провадження - саме так, як написано в ухвалі Солом'янського районного суду", цитує адвоката Петра Бойка прес-служба Миколи Мартиненка.

"Тому публічні заяви представників НАБУ є намаганням "зберегти обличчя" після програного процесу і продовженням піару на нібито "справі Мартиненка". Насправді за понад рік з того часу, коли у 2015 році Микола Мартиненко добровільно склав повноваження народного депутата, НАБУ не знайшло жодних фактів про його причетність до будь-яких порушень закону", - наголосив представник екс-депутата.

Раніше повідомлялося, що 11 січня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України протягом десяти днів прийняти процесуальне рішення про закриття кримінального провадження стосовно Миколи Мартиненка.

30 листопада виповнився рік відтоді, як народний депутат Мартиненко добровільно склав депутатський мандат.

Рішення Солом'янського райсуду стосується справи про отримання хабарів при закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання у чеської Škoda, свідчить пошук за номером кримінального провадження в Єдиному реєстрі судових рішень.

11 грудня 2015 року НАБУ почало розслідувати два кримінальні провадження щодо Мартиненка. Першу справу розслідують за фактом закупівлі держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уранового концентрату в австрійської компанії, другу - за фактом отримання хабарів під час закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання в чеської Škoda. Сам колишній нардеп має статус свідка у цих справах.