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Суд Туреччини заборонив ЗМІ висвітлювати вбивство посла РФ, - джерело

Згідно постанови суду, заборона на висвітлення буде накладено до завершення розслідування
Суд Анкари тимчасово заборонив висвітлювати в ЗМІ події, пов'язані з недавнім убивством посла Росії.
Суд Туреччини заборонив ЗМІ висвітлювати вбивство посла РФ, - джерело Фото:hurriyet.com.tr

За даними ЗМІ, відповідне рішення було прийнято сьомим судом Анкари в понеділок у відповідь на відповідний запит місцевої прокуратури, - повідомляє агентство Anadolu з посиланням на власні судові джерела.

Згідно постанови суду, заборона на висвітлення буде накладено до завершення розслідування. Він включає в себе кадрів, знятих безпосередньо під час скоєння злочину і після нього, а також новин, пов'язаних з підозрюваних у вбивстві.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Нападник  назвав теракт  актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

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