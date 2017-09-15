НОВИНИПечерський районний суд Києва призупинив рішення міграційної служби України про примусове видворення з України брата екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі Давида.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд тимчасово заборонив примусове видворення з України брата Саакашвілі
Рішення зупинено на час, поки триває судовий розгляд
Давид Саакашвілі. Фото: kavkaz-uzel.eu
"Суд заборонив примусово повертати з України Давида Саакашвілі", - повідомив адвокат Павло Богомазов.
Як повідомляв iPress.ua, представники МВС затримали брата екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Давида.
Згодом стало відомо, що співробітники Нацполіції в Києві доставили брата екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Давида до органів Державної міграційної служби, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.
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15 09 2017 11:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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