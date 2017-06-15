ПОЛІТИКА НОВИНИСуд визнав рішення Баштанського міськради по поверненню перейменованим відповідно до закону про декомунізацію вулицях старих назв протиправним і повністю скасував його.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд у Баштанці Миколаївської області повернув місту перейменовані в ході декомунізації назви вулиць
Раніше міськрада скасувала перейменування вулиці Героїв Небесної Сотні
Фото: gazeta.lviv.ua
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської обл.
"За принципової позиції прокуратури суд визнав протиправним і скасував незаконне рішення Баштанського міської ради. В ньому ряду вулиць Баштанки були повернуті старі назви", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що 25 червня Баштанський міськрада повернув старі назви ряду вулиць у місті, які раніше були перейменовані в процесі декомунізації, в тому числі вулиці Героїв Небесної Сотні.
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