Суд у Берліні заборонив учительці початкової школи носити хіджаб на роботі
Суддя обґрунтував своє рішення законом про релігійну нейтральність, який діє у Берліні з 2005 року. Це рішення, однак, ще може бути оскаржене в суді вищої інстанції, передає BBC.
Позивачка хотіла проводити заняття у початковій школі, але через її бажання носити хустку в класі жінку перевели на інше місце роботи - до школи професійної освіти, де навчаються старші учні.
16 земель Німеччини мають різні закони щодо носіння хіджабів у школах. Три роки тому Конституційний суд Німеччини скасував повну заборону вчителям носити їх. Федеральний суд послався на релігійні свободи, хоча держслужбовцям по всій Німеччині все ж заборонено закривати обличчя. У той же час на національному рівні хіджаб дозволений.
Нагадаємо, що Бундестаг прийняв ряд законів, згідно яких жінкам на державній службі забороняється носити головний убір, що закриває обличчя, як, наприклад, нікаб або паранджа.
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