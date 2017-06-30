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Суд у Дніпрі скасував перейменування проспекту Калініна на Нігояна

Процедура перейменування відбулась без попередніх громадських слухань, що обурило жителів проспекту
У місті Дніпро апеляційний адміністративний суд скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Калініна на проспект Сергія Нігояна, одного із героїв Небесної сотні.
Суд у Дніпрі скасував перейменування проспекту Калініна на Нігояна Сергій Нігоян. Фото: pravda.com.ua

Про це 30 червня повідомили жителі проспекту, які були проти перейменування і звернулись із позовом до суду, інформує "Радіо Свобода".

За ухвалою суду, рішення міськради визнане "протиправним".

За словами позивача - жительки проспекту Елеонори Кузнецової, обурення жителів викликала не нова назва проспекту, а недотримання процедури під час перейменування: воно, зокрема, відбулось без попередніх громадських слухань.

"Ми нічого не маємо проти особистості Сергія Нігояна. Але ми живемо в правовій державі, і ми маємо діяти в правовому полі. Були порушені права мешканців на свободу думки, на свободу волевиявлення, на участь в обговоренні рішень органів місцевого самоврядування", – сказала Кузнецова.

У Дніпровській міськраді визнали, що під час перейменування проспекту відповідна процедура була не дотримана.

Як зазначив керівник юридичного управління міськради Артем Павлов, тепер процедуру перейменування належить пройти заново, на 17 серпня вже призначені громадські слухання.

Водночас він не виключив, що міськрада спробує оскаржити рішення апеляційного суду, подавши до касаційну скаргу.

Уродженець села Березнуватівка на Дніпропетровщині Сергій Нігоян загинув від вогнепального поранення в Києві в ніч на 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Він був першим із протестувальників, що загинув у столиці України під час Майдану.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва призупинив процес перейменування проспекту Генерала Миколи Ватутіна в проспект Романа Шухевича.

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30 06 2017 15:57
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