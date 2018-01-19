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Суд у ФРН дав сім років чоловіку, що продав зброю "мюнхенському стрільцю"

За даними обвинувачення, Філіпп К. ділився правоекстремістськими поглядами з 18-річним німцем іранського походження Давідом Алі Сонболі, який здійснив напад
Німецький суд у п'ятницю засудив до семи років ув'язнення чоловіка, який продав підлітку пістолет, за допомогою якого той згодом у липні 2016 року влаштував стрілянину у торговому центрі Мюнхена.
Суд у ФРН дав сім років чоловіку, що продав зброю "мюнхенському стрільцю" Фото: Getty Images

Про це повідомляє DW.

"Суд визнав 33-річного Філіппа К. винним у ненавмисному вбивстві дев'яти осіб, а також у завданні тілесних ушкоджень і нелегальній торгівлі зброєю. Семирічний вирок чоловікові є близьким до покарання, яке вимагала для нього сторона обвинувачення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними обвинувачення, Філіпп К. ділився правоекстремістськими поглядами з 18-річним німцем іранського походження Давідом Алі Сонболі, який здійснив напад, і заздалегідь знав про його наміри влаштувати стрілянину. Тому, на думку прокуратури, чоловік несе свою частку відповідальності за масове вбивство.

Філіпп К. був затриманий у серпні 2016 року, слідчі вийшли на торговця зброєю через так званий даркнет, де Філіпп К. і познайомився з Сонболі та згодом продав йому пістолет і набої до нього.

Як повідомлялося, увечері 22 липня біля торговельного центру "Олімпія" у районі Муз на північному заході Мюнхена невідомий відкрив стрілянину по перехожих, убивши десять людей і поранивши 20.

Нагадаємо, раніше в результаті авіаудару в Сирії загинув німецький репер, який став бойовиком ІДІЛ та який нібито одружився з перекладачкою ФБР, найнятою спеціально для того, щоб шпигувати за ним.

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