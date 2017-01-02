Суд у Гаазі почне слухання за позовом України 6 березня

Слухання у Міжнародному суді ООН у Гаазі за позовом України для залучення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації протягом її незаконної агресії проти України відбудуться 6-9 березня 2017 року.

"Міжнародний суд - основний судовий орган Організації Об'єднаних Націй проведе публічні слухання у справі, що стосується клопотання про Міжнародну конвенцію щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації), з понеділка, 6 березня, у четвер, 9 березня 2017 року, в Палаці миру в Гаазі", - йдеться в повідомленні на сайті Міжнародного суду, пише "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні також зазначається, що слухання стосуватимуться вимог для індикації попередніх заходів, внесених на розгляд суду українською стороною.

Нагадаємо, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.