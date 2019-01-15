Суд у Гаазі виправдав колишнього президента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо
Разом з ним на лаві підсудних був колишній лідер молодіжної політичної організації Кот-д'Івуару Шарль Бле Гуде. Його теж виправдали, повідомляє BBC.
Гбагбо звинувачувався в розпалюванні громадянської війни і причетності до загибелі тисяч громадян цієї африканської країни.
Збройний конфлікт спалахнув на початку 2011 року - після відмови Гбагбо визнати результати виборів 2010 року, які він програв. Країною прокотилася хвиля насильства прихильників і противників Гбагбо, збройне протиборство призвело до загибелі близько трьох тисяч жителів Кот-д'Івуару.
Після військового втручання Франції посаду глави держави зайняв Алассан Уаттара - нинішній президент.
У 2011 році Гбагбо затримали, відтоді він перебував під вартою.
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