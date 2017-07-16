Суд у Каліфорнії засудив чоловіка до 16 років в'язниці за вбивство 21 кота

Зловмисник навіть виманював тварин з будинків, де вони мешкали

Верховний суд округу Санта-Клара засудив 26-річного чоловіка до 16 років в’язниці за вбивство 21 кота.

Про це повідомляє USA Today.

Зазначається, що зловмисник навіть виманював тварин з будинків, де вони мешкали.

Роберт Рой Фармер минулого року був визнаний винним у 21 випадку жорстокого поводження із тваринами.

Повідомляється, що коти почали зникати з району Кембрійського парку в Сан-Хосе у вересні 2015 року. Пізніше їх знаходили мертвими.

Фармера затримали 8 жовтня 2015 року на автостоянці. В автівці був мертвий кіт. Поліція також виявила шматочки хутра, сліди крові, хутряні рукавички та мисливський ніж.

Нагадаємо, у США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.

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