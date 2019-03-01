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"Суд" у Криму 10 січня розгляне апеляцію на арешт Бекірова

Родичі заарештованого вважають, що утримання Бекірова у СІЗО вкрай небезпечне для його життя і здоров'я
"Верховний суд" Криму 10 січня 2019 року планує розглянути апеляцію захисту на рішення "Київського районного суду" Сімферополя про взяття під варту кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
"Суд" у Криму 10 січня розгляне апеляцію на арешт Бекірова Едем бекіров

Повідомиляє "Кримська правозахисна група" у Facebook з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.

"10 січня 2019 року о 14.00 Верховний суд Криму розгляне апеляцію захисту на рішення Київського суду Сімферополя про взяття під варту Едема Бекірова", - повідомив Ладін.

Родичі заарештованого вважають, що утримання Бекірова у СІЗО вкрай небезпечне для його життя і здоров'я, адже він хворий на цукровий діабет, у нього ампутовано ногу, є серйозні проблеми з серцем. Бекірову, який потребує регулярного догляду, необхідно робити перев'язки, приймати медпрепарати.

Додамо, що Гульнара Бекірова, дружина ув'язненого російською владою у Криму Едема Бекірова, просить українську та світову спільноту врятувати її хворого чоловіка.

 

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03 01 2019 21:28
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