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"Суд" у Криму арештував адвоката Курбедінова за пост 2013 року

Курбедінов не визнає звинувачень в екстремізмі
Підконтрольний Кремлю "суд" у Сімферополі арештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на п'ять діб.
"Суд" у Криму арештував адвоката Курбедінова за пост 2013 року Фото:.rbc.ua

Адвоката заарештували за статтею 20.3 КоАП Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій) за за пост в соцмережі Facebook 2013 року, повідомляє "Крим.Реаліі".

Курбедінов вважає, що його затримання відбувалося "з абсурдних підстав", і він не визнає звинувачень в екстремізмі.

Нагадаємо, адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники Центру з протидії екстремізму за пост у Facebook від 2013 року. Адвоката затримали по дорозі з дому в офіс.

Це вже не перший випадок, коли Курбедінова затримали співробітники так званого "Центру Е". На початку 2017 року під час обшуків у кримського татарина "Е-шники" затримали Курбедінова та адвоката Семедляєва. У Курбедінова обшукали офіс та квартиру, вилучили техніку. Після — його засудили на 10 діб адміністративного арешту нібито за "екстремістські" дописи у мережі "ВКонтакте" за 2013 рік про конференцію "Хізб ут-Тахрір".

Адвокат Микола Полозов нагадав, що Курбедінов захищає українських політв'язнів в низці політичних справ в Криму і Російській Федерації.

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07 12 2018 14:10
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