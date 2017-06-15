Кримський суд не дозволив політв’язню Чийгозу попрощатися з важкохворою матір’ю

Перешкод юридичного або технічного характеру, які б заборонили Чийгозу побачитися з матір’ю немає, однак судом було відмовлено в задоволенні усіх клопотань

Верховний суд в анексованому Криму відмовив у клопотанні захисту лідера кримських татар Ахтема Чийгоза щодо надання йому дозволу побачитися з важкохворою матір’ю.

Мати Ахтема Чийгоза хвора на рак, який почав різко прогресувати й оперуванню не підлягає. Її лікування полягає у прийомі сильнодіючих обезболювальних.

"Російська Федерація безцеремонно зневажає священне право людини на прощання з вмираючим близьким родичем, завдаючи моральні страждання як самому Ахтему Чийгозу, так і його матері Чийгоз Алії Абдураїмовні", - повідомив адвокат політв’язня Миколай Полозов. За його словами, немає ніяких перешкод юридичного або технічного характеру, які б заборонили Чийгозу побачитися з матір’ю, однак судом було відмовлено в задоволенні усіх клопотань. Адвокат закликав громадські організації, державні органи України та громадян звернутися до міжнародних структур з метою впливу на Росію і підконтрольний їй суд. "Я закликаю Вас негайно звернутися в міжнародні структури, які здійснюють моніторинг і контроль за дотриманням прав людини. Звернутися до національних урядів і глав держав з метою здійснення впливу на владу Російської Федерації, вказівки на неприпустимість здійснення подібних дій. Необхідно негайно припинити нелюдське, принизливе для людської гідності поводження щодо Ахтема Чийгоза. Необхідно домогтися для нього можливості попрощатися з найближчою людиною", — закликав Полозов.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

"Справа Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо - по заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгоз, і окремо по інших фігурантам процесу - Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму в рамках чергового засідання у кримінальній справі стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитує екс-главу Республіканського комітету АРК з інформації Шевкета Меметова.

Нагадаємо, у вівторок, 31 січня, в Криму пройшло засідання суду у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, на якому сторона звинувачення без попередження представила в якості свідка самопроголошеного главу окупаційної влади Сергія Аксьонова.