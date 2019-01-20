CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКерченський міський "суд" розгляне клопотання про умовно-дострокове звільнення українського політв'язня Володимира Балуха 25 січня. Початок засідання запланований на 13 годину за Києвом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Суд" у Криму розгляне умовно-дострокове звільнення політв'язня Балуха 25 січня
Розглянути клопотання захисту "суд" мав ще 9 січня
Фото: radiosvoboda.org
Розглянути клопотання захисту "суд" мав ще 9 січня, однак суддя Олександр Ковальов переніс його на 25 січня - оскільки Балуха повідомили про засідання за 12 днів, а мали за 14, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, 5 липня 2018 року підконтрольний окупаційній владі Роздольненський районний суд Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятору тимчасового тримання та засудив його до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів.
Додамо, що пораненим українським морякам, які були захоплені російськими військовими у районі Керченської протоки, не надають ліків у ізоляторі "Матросская тишина" в РФ з початку 2019 року.
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20 01 2019 18:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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