"Суд" у Криму розгляне умовно-дострокове звільнення політв'язня Балуха 25 січня

Керченський міський "суд" розгляне клопотання про умовно-дострокове звільнення українського політв'язня Володимира Балуха 25 січня. Початок засідання запланований на 13 годину за Києвом.

Розглянути клопотання захисту "суд" мав ще 9 січня, однак суддя Олександр Ковальов переніс його на 25 січня - оскільки Балуха повідомили про засідання за 12 днів, а мали за 14, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, 5 липня 2018 року підконтрольний окупаційній владі Роздольненський районний суд Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятору тимчасового тримання та засудив його до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів.

Додамо, що пораненим українським морякам, які були захоплені російськими військовими у районі Керченської протоки, не надають ліків у ізоляторі "Матросская тишина" в РФ з початку 2019 року.