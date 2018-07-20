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Суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення "Маршу рівності"

На сайті мерії Кривого Рогу була зареєстрована петиція про заборону заходу ЛГБТ-спільноти
Суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення маршу ЛГБТ-спільноти "КривбасПрайд" цими вихідними.
Суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення "Маршу рівності" Фото: uain.press

Із заявою до суду зверталась Металургійна райрада міста, однак суд ухвалив рішення про відмову. На сесії в п’ятницю депутати Криворізької міськради також поставили на голосування петицію з вимогою заборонити захід, однак для підтримки документу забракло голосів.

В оргкомітеті "КривбасПрайд" у п’ятницю "Радіо Свобода" повідомили, що Марш рівності запланований як "суто правозахисний захід", до якого можуть долучитись не тільки представники ЛГБТ-спільноти, а й представники інших суспільних груп, які відчувають дискримінацію. Як зазначив один з координаторів Борис Золотченко, захід не передбачає використання елементів травесті-шоу, екстравагантного одягу чи аксесуарів.

"Ми очікуємо, що в день маршу правоохоронні органи виконають свої обов’язки на належному рівні, і ми зможемо реалізувати наше право на мирні зібрання", – зазначив Борис Золотченко.

Однак місце і час проведеня Маршу рівності ані оргкомітет, ані поліція не розголошують.

Раніше в Металургійній міськраді міста заявили, що 22 липня в Кривому Розі мали пройти одразу кілька заходів: марш ініціативної групи "КривбасПрайд" на підтримку ЛГБТ та мирна хода громадських організацій з нагоди четвертої річниці визволення Сєвєродонецька. Райрада попросила організаторів усіх заходів відмовитись від проведення, щоб "уникнути конфліктів", інакше – звернеться до суду.

На це в оргкомітеті "КривбасПрайду" відповіли, що готові обговорити зміну місця Маршу рівності, але відмовитись від проведення заходу не збираються.

На сайті мерії Кривого Рогу була зареєстрована петиція про заборону заходу ЛГБТ-спільноти, під нею зібрали необхідну для розгляду кількість підписів.

Нагадаємо, що в Кривому Розі невідомі скоїли напад на голову оргкомітету фестивалю КривбасПрайд Бориса Золотченка.

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20 07 2018 16:39
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