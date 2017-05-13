Суд у Києві виніс вирок чоловікові, який двічі "заміновував" столичний метрополітен

У Києві рішенням Оболонського райсуду до 4 років позбавлення волі засудили псевдомінера, який двічі повідомляв про замінування станцій метрополітену "Героїв Дніпра" та "Петрівка".

Вироком суду чоловіка засуджено за ч. 1 ст. 259 та ч. 2 ст. 259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) до 4 років позбавлення волі.

"Однак на підставі ст. 75 КК (Звільнення від відбування покарання з випробуванням) місцевому мешканцю призначили три роки іспитового строку", – 13 травня повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Інцидент трапився у жовтні 2016 року. Правоохоронці отримали анонімне повідомлення про підготовку вибуху на станції метро "Героїв Дніпра". Правоохоронці оглянули станцію та прилеглу до неї територію. Підозрілих речовин та предметів правоохоронці не виявили. Наступного дня з того ж номеру телефону надійшло аналогічне повідомлення про замінування станції метро "Петрівка". Після огляду підземки правоохоронці затримали псевдомінера", – зазначили в поліції.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, при цьому зазначив, що хотів налякати людей.

Нагадаємо, з початку 2017 року столична поліція вилучила у пасажирів метрополітену 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 645 набоїв, 7 гранат, пістолет, порох, димові шашки та холодну зброю.