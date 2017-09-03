Апеляційний суд у Латвії залишив під конфіскацією $26 млн Іванющенка, - ГПУ

Латвійський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо спеціальної конфіскації 26 млн доларів США, що належать Юрію Іванющенку.

Крім того, ГПУ заперечує інформацію про те, що Україна втратила 5,4 млрд доларів Івнющенка. Відповідну інформацію у Facebook написав заступник генерального прокурора Євген Єнін.

За його даними, 7 березня латвійський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо спеціальної конфіскації 26 млн доларів США, що належать Іванющенку. Його адвокати не змогли довести законність вказаних коштів. Рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.

"Доречі, українське слідство цього разу перебувало на постійному контакті з латвійськими компетентними структурами та сприяло конфіскації цих грошей в Латвіі. Іванющенко остаточно втратив можливість повернути ці гроші, натомість Україна має шанси побачити ці гроші, як тільки відповідний вердикт щодо Іванющенка в Украіні вступить в силу", - написав Єнін.

Єнін заперечує інформацію про те, що Україна втратила 5,4 млрд доларів Івнющенка.

"Генпрокуратура буде вдячна усім, хто володіє та готовий поділитися детальною інформацією про міфічні 5.4 млрд дол. США Іванющенка в закордонних юрисдикціях, нібито втрачених для нашої держави після нещодавнього скасування санкцій ЄС", - написав він.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників при цьому зі списку був видалений екс-регіонал Юрій Іванющенко.

Ціна знятих санкцій з соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка становить майже 5,4 мільярди гривень.