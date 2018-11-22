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ЗМІ: Суд у Лондоні відмовився від справи "ПриватБанку" проти Коломойського, - ОНОВЛЕНО

Після такого рішення справу, скоріше за все, закриють
Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом "ПриватБанку" до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
ЗМІ: Суд у Лондоні відмовився від справи "ПриватБанку" проти Коломойського, - ОНОВЛЕНО Фото:epravda.com.ua

Після такого рішення справу, скоріше за все, закриють, повідомляє нардеп Сергій Лещенко з посиланням на джерела, інформує "Українська правда".

Крім того, арешти активів Коломойського та Боголюбова, ймовірно, будуть скасовані.

Оновлення: 

Підтвердження інформації про те, що Високий суд Лондона виніс рішення щодо юрисдикції розгляду позову Приватбанку до колишніх акціонерів, наразі немає, повідомляє "Українська правда".

"На даний момент будь-які рішення Суду з цього питання відсутні. Говорити про результат розгляду справи зарано", - заявив співрозмовник.

Судове засідання відбудеться в п'ятницю, 23 листопада.

За словами співрозмовника, це не означає, що на найближчому засіданні відповідне рішення буде прийняте.  

Нагадаємо, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

"ПриватБанк" перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року, коли попередні власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - довели його до неплатоспроможності.

НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів "ПриватБанку" в особливо великому розмірі, досконалої менеджментом і власниками істотної участі банку (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України ), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі понад 100 млрд гривень. Справа стосується незаконного надання кредитів попередніми власниками і топ-менеджерами фінустанови.

Також, українські суди 19 разів підтвердили правоту Національного банку України (НБУ) в суперечках зі структурами, пов'язаними з екс-акціонером "ПриватБанку" Ігорем Коломойським, на суму близько 1 млрд грн.

 

 

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22 11 2018 14:07
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