ЗМІ: Суд у Лондоні відмовився від справи "ПриватБанку" проти Коломойського, - ОНОВЛЕНО

Після такого рішення справу, скоріше за все, закриють

Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом "ПриватБанку" до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Після такого рішення справу, скоріше за все, закриють, повідомляє нардеп Сергій Лещенко з посиланням на джерела, інформує "Українська правда".

Крім того, арешти активів Коломойського та Боголюбова, ймовірно, будуть скасовані.

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Підтвердження інформації про те, що Високий суд Лондона виніс рішення щодо юрисдикції розгляду позову Приватбанку до колишніх акціонерів, наразі немає, повідомляє "Українська правда".

"На даний момент будь-які рішення Суду з цього питання відсутні. Говорити про результат розгляду справи зарано", - заявив співрозмовник.

Судове засідання відбудеться в п'ятницю, 23 листопада.

За словами співрозмовника, це не означає, що на найближчому засіданні відповідне рішення буде прийняте.

Нагадаємо, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.