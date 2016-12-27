Суд у Маріуполі виніс вироки учасникам партизанського загону "Равлик"
Про це повідомив командир загону Богдан Чабан, передає "Громадське".
За його словами, "Равликів" засудили за ч. 2 статті 365 КК (перевищення повноважень) до 4 років позбавлення волі і звільнили на підставі ст. 75 від відбування основного покарання з випробувальним терміном на 2 роки.
"Можна сказати, що це перемога, але перемога невелика, будемо думати, що робити далі", - сказав він.
"Нас прокуратура Донецької області звинувачувала в інших статтях: розбійний напад, незаконне зберігання зброї, фальсифікація речових доказів і у всіх цих статтях не знайшлося підтвердження, тому суд перекваліфікував звинувачення, побачивши в наших діях виключно перевищення службових повноважень", - додав Чабан.
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Крім Чабана, два роки умовно отримали Борис Овчаров і Олександр Крюков.
Зараз "Равлики" вирішують оскаржити рішення суду.
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