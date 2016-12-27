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Суд у Маріуполі виніс вироки учасникам партизанського загону "Равлик"

Суд призначив партизанам покарання з випробувальним терміном на 2 роки
Іллічівський районний суд Маріуполя виніс вирок учасникам донецького партизанського загону "Равлик".
Суд у Маріуполі виніс вироки учасникам партизанського загону "Равлик" Фото: vikka.ua

Про це повідомив командир загону Богдан Чабан, передає "Громадське".

За його словами, "Равликів" засудили за ч. 2 статті 365 КК (перевищення повноважень) до 4 років позбавлення волі і звільнили на підставі ст. 75 від відбування основного покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

"Можна сказати, що це перемога, але перемога невелика, будемо думати, що робити далі", - сказав він.

"Нас прокуратура Донецької області звинувачувала в інших статтях: розбійний напад, незаконне зберігання зброї, фальсифікація речових доказів і у всіх цих статтях не знайшлося підтвердження, тому суд перекваліфікував звинувачення, побачивши в наших діях виключно перевищення службових повноважень", - додав Чабан.

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Крім Чабана, два роки умовно отримали Борис Овчаров і Олександр Крюков.

Зараз "Равлики" вирішують оскаржити рішення суду.

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27 12 2016 07:49
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