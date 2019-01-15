Суд у Москві переніс на завтра засідання у справі чотирьох українських моряків

"Стосовно військовополонених: Лісовий В., Беспальченко В., Варімез В., Костишин В. Судове засідання відкладено"

"Судове засідання" щодо чотирьох військовополонених моряків відбудеться завтра, 16 січня о 9:00 ранку.

Про це координатор групи адвокатів, які захищають українських моряків, Микола Полозов написав у Facebook.

"Стосовно військовополонених: Лісовий В., Беспальченко В., Варімез В., Костишин В. Судове засідання відкладено на 9:00 16 січня", - написав він.

Додамо, що моряків судили трьома групами. Першій групі — Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгенію Семидоцькому та Сергію Цибізову — продовжили тримання під вартою до 24 квітня. Другій групі — Богдану Головашу, Андрію Шевченку, Сергію Попову та Володимиру Терещенку — винесли таке саме рішення.

Третя група — представник СБУ Андрій Драч та моряки Денис Гриценко, Михайло Власюк, В'ячеслав Зінченко.

Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.