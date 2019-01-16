Суд у Москві продовжив тримання під вартою всім 24 українським морякам

Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Адвокати моряків клопотали про передачу справ до військового суду, наголошуючи на тому, що їх підзахисні є військовополоненими. Утім суддя відхилила клопотання.

Натомість слідчі ФСБ просили продовжити термін тримання під вартою чоловікам,наголошуючи лише на ризику переховування підозрюваних від слідства. Утім адвокати заявили, що слідчі фактично необгрунтували цей ризик.

Самі моряки повністю підтримали своїх адвокатів і не відповідати на жодні питання судді, які не стосуються їх імені та звання, посилаючись на Женевську конвенцію.

Попередньо суд задовольнив клопотання слідчого ФСБ про проведення засідання в закритому режимі. Адвокати заявили, що для цього не було підстав, адже в справі немає жодних секретних документів.

Зазначимо, що 15 січня суд не встиг обрати запобіжний захід для чотирьох моряків. Засідання перенесли на 16 січня.

Адвокати моряків мають три дні на оскарження рішення. За словами захисників такі заяви ними подаватимуться.