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Суд у Москві продовжив тримання під вартою всім 24 українським морякам

Моряки не відповідати на жодні питання судді
Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.
Суд у Москві продовжив тримання під вартою всім 24 українським морякам Фото:Укрінформ

Адвокати моряків клопотали про передачу справ до військового суду, наголошуючи на тому, що їх підзахисні є військовополоненими. Утім суддя відхилила клопотання.

Натомість слідчі ФСБ просили продовжити термін тримання під вартою чоловікам,наголошуючи лише на ризику переховування підозрюваних від слідства. Утім адвокати заявили, що слідчі фактично необгрунтували цей ризик.

Самі моряки повністю підтримали своїх адвокатів і не відповідати на жодні питання судді, які не стосуються їх імені та звання, посилаючись на Женевську конвенцію.

Попередньо суд задовольнив клопотання слідчого ФСБ про проведення засідання в закритому режимі. Адвокати заявили, що для цього не було підстав, адже в справі немає жодних секретних документів.

Зазначимо, що 15 січня суд не встиг обрати запобіжний захід для чотирьох моряків. Засідання перенесли на 16 січня.

Адвокати моряків мають три дні на оскарження рішення. За словами захисників такі заяви ними подаватимуться.

Додамо, що моряків судили трьома групами. Першій групі — Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгенію Семидоцькому та Сергію Цибізову — продовжили тримання під вартою до 24 квітня. Другій групі — Богдану Головашу, Андрію Шевченку, Сергію Попову та Володимиру Терещенку — винесли таке саме рішення.

Третя група — представник СБУ Андрій Драч та моряки Денис Гриценко, Михайло Власюк, В'ячеслав Зінченко.
 

Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

 

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16 01 2019 09:52
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