Суд у Польщі зобов'язав Росію виплатити майже 2 млн дол. за використання нерухомості у Варшаві

Росію звинуватили у використанні будівлі без договору

Окружний суд Варшави зобов'язав Росію виплатити 7,8 млн злотих (майже 2 млн дол.) за використання будівлі у Варшаві поза договору

Польща судилася з Росією за використання будівлі без договору в період з січня 2013 р. по вересень 2015 р., повідомляє Polskie Radio.

Рішення не є остаточним. За рішенням суду, відповідач може подати апеляцію.

Своєю чергою посол Росії закликав вирішувати питання щодо дипнерухомості у Польщі через МЗС.

Нагадаємо, Польща звинуватила російських диспетчерів в авіакатастрофі під Смоленськом.