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Суд у Польщі зобов'язав Росію виплатити майже 2 млн дол. за використання нерухомості у Варшаві

Росію звинуватили у використанні будівлі без договору
Окружний суд Варшави зобов'язав Росію виплатити 7,8 млн злотих (майже 2 млн дол.) за використання будівлі у Варшаві поза договору
Суд у Польщі зобов Фото: vikka.ua

Польща судилася з Росією за використання будівлі без договору в період з січня 2013 р. по вересень 2015 р., повідомляє Polskie Radio.

Рішення не є остаточним. За рішенням суду, відповідач може подати апеляцію.

Своєю чергою посол Росії закликав вирішувати питання щодо дипнерухомості у Польщі через МЗС.

Нагадаємо, Польща звинуватила російських диспетчерів в авіакатастрофі під Смоленськом.

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03 04 2017 20:36
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