CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОкружний суд Варшави зобов'язав Росію виплатити 7,8 млн злотих (майже 2 млн дол.) за використання будівлі у Варшаві поза договоруПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд у Польщі зобов'язав Росію виплатити майже 2 млн дол. за використання нерухомості у Варшаві
Росію звинуватили у використанні будівлі без договору
Фото: vikka.ua
Польща судилася з Росією за використання будівлі без договору в період з січня 2013 р. по вересень 2015 р., повідомляє Polskie Radio.
Рішення не є остаточним. За рішенням суду, відповідач може подати апеляцію.
Своєю чергою посол Росії закликав вирішувати питання щодо дипнерухомості у Польщі через МЗС.
Нагадаємо, Польща звинуватила російських диспетчерів в авіакатастрофі під Смоленськом.
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03 04 2017 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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