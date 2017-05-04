Суд у Полтаві визнав так звану "ДНР", - ДОКУМЕНТ

Було ухвалено рішення, в якому вказано Донецьк як місто у складі так званої "ДНР"

Суд у Полтаві визнав окупований Донецьк містом у складі так званої "Донецької народної республіки".

Про це йдеться в ухвалі Октябрського районного суду від 16 червня 2016 року, інформує "Українська правда".

Було ухвалено рішення, в якому вказано Донецьк як місто у складі "Донецької народної республіки". Про це свідчить копія ухвали з Єдиного реєстру судових рішень.

Йдеться про справу, коли позивач попросила встановити факт смерті її брата, що проживав у Донецьку. Жінка хотіла отримати свідоцтво про смерть родича.

Суд під головуванням судді Тімошенко Н.В. та секретаря Бойко А.В. задовольнив цю заяву. А в своєму рішенні написав, назву міста Донецьк і в дужках – "Донецька народна республіка". Так, зазвичай, вказують країну, до якої належить населений пункт.



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Таким чином, суд фактично визнав так звану "ДНР" і окуповане українське місто у її складі.