ПОЛІТИКА НОВИНИСуд в Росії заарештував на 30 діб російського опозиціонера Олексія Навального за акцію "Він нам не цар".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд у Росії арештував на 30 діб опозиціонера Навального
Політик організував акцію, яка не була узгодженою з владою
Борис Нємцов, Олексій Навальний. Фото: flickr.com
Його визнали винним порушенні правил проведення масового заходу, пише "Meduza". Ще один адміністративний протокол щодо "непокори вимозі поліцейського" сьогодні розглядається.
Олексій Навальний 12 квітня оголосив про проведення масових акцій 5 травня "Він нам не цар" – перед інавгурацією Володимира Путіна, запланованою на 7 травня, і закликав людей вийти на вулиці проти "встановлення монархії". Акція "Він нам не цар" не була узгодженою з владою.
Відзначимо, що в Москві на Пушкінській площі під час акції "Він нам не цар" затримали опозиційного політика Олексія Навального.
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