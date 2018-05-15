Суд у Росії арештував на 30 діб опозиціонера Навального

Політик організував акцію, яка не була узгодженою з владою

Суд в Росії заарештував на 30 діб російського опозиціонера Олексія Навального за акцію "Він нам не цар".

Його визнали винним порушенні правил проведення масового заходу, пише "Meduza". Ще один адміністративний протокол щодо "непокори вимозі поліцейського" сьогодні розглядається.

Олексій Навальний 12 квітня оголосив про проведення масових акцій 5 травня "Він нам не цар" – перед інавгурацією Володимира Путіна, запланованою на 7 травня, і закликав людей вийти на вулиці проти "встановлення монархії". Акція "Він нам не цар" не була узгодженою з владою.

Відзначимо, що в Москві на Пушкінській площі під час акції "Він нам не цар" затримали опозиційного політика Олексія Навального.