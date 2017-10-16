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Суд у Росії оштрафував Telegram за відмову надати дані ФСБ

Судове засідання пройшло за відсутності представників Telegram
Суд Москви в понеділок, 16 жовтня, оштрафував Telegram на 800 тис. рублів за відмову виконати запит ФСБ про надання інформації для декодування повідомлень користувачів.
Суд у Росії оштрафував Telegram за відмову надати дані ФСБ Фото: Telegram

"Визнати Telegram Messenger LLP винним в скоєнні адміністративного правопорушення і призначити покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - оголосила суддя Юлія Данильчик, повідомляє Інтерфакс.

Суддя уточнила, що стягнутий штраф піде в дохід бюджету Москви. У постанові суду відповідача також роз'яснюється відповідальність за невиконання судового рішення і можливість його оскарження в Міщанському суді Москви.

Судове засідання пройшло за відсутності представників Telegram.

Раніше повідомлялося, що ФСБ намагається взяти під контроль Telegram, заявляючи, що ним користувався виконавець теракту в Петербурзі.

Згідно з оголошеними в суді матеріалами адміністративної справи, 12 липня цього року ФСБ направила запит в лондонський офіс Telegram про необхідність надання в термін до 16 липня інформації по шести телефонних номерах. Відповіді від Telegram не було.

Після цього, 31 серпня, ФСБ повідомила керівництво месенджера про намір скласти протокол про адміністративне правопорушення за невиконання федерального закону про зберігання, виконання та передачу інформації, що і було зроблено 14 вересня.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

 

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16 10 2017 11:28
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