Суд у Росії заарештував власницю "Зимової вишні"
"Суд постановив задовольнити клопотання слідчого, обрати щодо Богданової запобіжний захід у вигляді ув'язнення на термін попереднього слідства, до 25 травня 2018 року", - сказав суддя Дмитро Бунтовський, передає "Інтерфакс" із залу суду.
Він повідомив, що клопотання слідства і прокуратури про необхідність арешту підприємниці пов'язано з тим, що у неї є закордонний паспорт, і вона може сховатися від слідства. Крім того, на думку слідства, жінка може загрожувати свідкам у справі і чинити тиск на них.
Богдановій інкримінують ч. 3 ст. 219 ("Порушення вимог пожежної безпеки, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб").
За версією слідства, підлеглі Богданової неодноразово повідомляли їй про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі, але вона не вживала жодних заходів.
Після оголошення рішення суду про арешт, Богданова відповіла ствердно на запитання журналістів про намір оскаржити арешт.
На засіданні суду про обрання запобіжного заходу жінка заявила, що не має наміру ховатися від слідства, планує сприяти розслідуванню і бажає залишатися з сім'єю, в якій виховує малолітню дитину. Адвокат Богданової заявляв про можливість пом'якшення запобіжного заходу на домашній арешт.
Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.
Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.
Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.
Заводський районний суд Кемерова заарештував строком на 2 місяцікеруючу торгово-розважального центру "Зимова вишня", де сталася пожежа, Надію Судденок.
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