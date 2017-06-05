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Суд у справі "азовця" Краснова вкотре переносять

Краснова і його дружину Оксану звинуватили в незаконному зберіганні вибухівки, державній зраді й підготовці терористичного акту
Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі керівника громадської організації "Громадянський корпус "Азов – Крим" Станіслава Краснова на 29 травня через неявку представників прокуратури.
Суд у справі "азовця" Краснова вкотре переносять Станіслав Краснов. Фото: ru.krymr.com

"Перенесли на двадцять дев'яте (травня – КР). Представники прокуратури не з'явилися втретє поспіль", – розповів адвокат Андрій Мамалига, який представляє інтереси Краснова інформує Крим.Реалії.

Він висловив припущення, що поведінка представників прокуратури обумовлена зниженням інтересу до справи Краснова.

Святошинський суд розглядає справу за звинуваченням Краснова в незаконному зберіганні вибухових речовин під час подій на Майдані Незалежності в Києві взимку 2013 – 2014 років. Після перемоги Революції гідності та зміни влади в Україні Служба безпеки закрила справу проти Краснова, але пізніше відкрила знову.

Краснова і його дружину Оксану звинуватили в незаконному зберіганні вибухівки, державній зраді й підготовці терористичного акту.

Під час слідства й на етапі передачі справи проти Краснова до суду адвокати заявляли про тиск СБУ на учасників процесу й на суд. У листопаді 2016 року Європейський суд із прав людини взяв до розгляду скаргу Краснова на тортури з боку співробітників СБУ.

Нагадаємо, Краснова затримали в ніч на 28 лютого на Київщині разом із подругою Оксаною Шелест. Він заявляв, що після затримання силовики його били та катували.

СБУ встановлено, що в квітні за вказівкою свого координатора по Росії зловмисники зустрілися і забезпечили вогнепальною зброєю громадянку РФ Марію Коледу, яка виконувала завдання російських спецслужб з дестабілізації ситуації в південних областях України.

Зазначимо, що  23 вересня Краснов був звільнений з СІЗО.

Сам Краснов заявив, що його затримання є помстою з боку СБУ за його діяльність на кордоні з Кримом.

Станіслав Краснов на засіданні суду 16 травня в Києві заявив про тортури під час його доставки до суду.

18 серпня Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою керівника цивільного корпусу "Азов-Крим" до 22 вересня 2016 р.



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06 05 2017 16:59
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