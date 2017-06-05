Суд у справі "азовця" Краснова вкотре переносять
"Перенесли на двадцять дев'яте (травня – КР). Представники прокуратури не з'явилися втретє поспіль", – розповів адвокат Андрій Мамалига, який представляє інтереси Краснова інформує Крим.Реалії.
Він висловив припущення, що поведінка представників прокуратури обумовлена зниженням інтересу до справи Краснова.
Святошинський суд розглядає справу за звинуваченням Краснова в незаконному зберіганні вибухових речовин під час подій на Майдані Незалежності в Києві взимку 2013 – 2014 років. Після перемоги Революції гідності та зміни влади в Україні Служба безпеки закрила справу проти Краснова, але пізніше відкрила знову.
Краснова і його дружину Оксану звинуватили в незаконному зберіганні вибухівки, державній зраді й підготовці терористичного акту.
Під час слідства й на етапі передачі справи проти Краснова до суду адвокати заявляли про тиск СБУ на учасників процесу й на суд. У листопаді 2016 року Європейський суд із прав людини взяв до розгляду скаргу Краснова на тортури з боку співробітників СБУ.
Нагадаємо, Краснова затримали в ніч на 28 лютого на Київщині разом із подругою Оксаною Шелест. Він заявляв, що після затримання силовики його били та катували.
СБУ встановлено, що в квітні за вказівкою свого координатора по Росії зловмисники зустрілися і забезпечили вогнепальною зброєю громадянку РФ Марію Коледу, яка виконувала завдання російських спецслужб з дестабілізації ситуації в південних областях України.
Зазначимо, що 23 вересня Краснов був звільнений з СІЗО.
Сам Краснов заявив, що його затримання є помстою з боку СБУ за його діяльність на кордоні з Кримом.
Станіслав Краснов на засіданні суду 16 травня в Києві заявив про тортури під час його доставки до суду.
18 серпня Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою керівника цивільного корпусу "Азов-Крим" до 22 вересня 2016 р.
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