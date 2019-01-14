Суд у справі Крисіна не зміг перейти до обвинувального акту
Крисін заявив, що подав до суду два клопотання. Однак пояснити суть і зміст цих клопотань не зміг. Як стало відомо під час засідання, одне з клопотань стосується відмови від послуг адвоката Ігоря Василенка, повідомляє РБК-Україна.
Підсудний також додав, що хоче ознайомитися з матеріалами справи, з яких він ще не бачив "жодного листа".
У процесі засідання суддя Просалова повідомила, що суд не може при відсутності захисника розглядати клопотання і продовжувати слухати справу. Після цього Крисін заперечив проти зачитування обвинувального акту в сьогоднішньому засіданні.
Адвокат Тетяна Гнатюк заявила, що в наступному засіданні, призначеному на 24 січня, не зможе бути присутньою, оскільки має інші засідання.
Суд постановив відкласти розгляд справи щодо Юрія Крисіна на 24 січня.
"На 24 січня засідання суд не скасовує. Адвоката Солодка ми повідомимо належним чином", - сказала суддя Просалова.
Прокурор у справі Крисіна Юлія Малашич вважає, що сторона захисту зловживає своїми процесуальними правами.
Нагадаємо, на минулому засіданні всі троє адвокатів Крисіна - Тетяна Гнатюк, Ігор Василенко та Євген Солодко - не з'явилися на засідання в повному складі без пояснення суду причин своєї неявки.
Крисін зараз перебуває в колонії в Торецьку, де відбуває покарання у справі про вбивство журналіста газети "Весті" В'ячеслава Веремія взимку 2014 року.
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