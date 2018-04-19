Суд у справі Януковича оголосив про перехід до дебатів
"Враховуючи відсутність клопотань, а також вирішення всіх попередніх клопотань, суд визначив завершити з'ясування обставин справи і перевірку їх доказами, та перейти до стадії судових дебатів. Чи готові сторони до судових дебатів?", - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко після допиту екс-начальника Генштабу ЗСУ Юрія Ільїна та розгляду низки клопотань сторони захисту, передає "Інтерфакс-Україна".
Прокурори Головної військової прокуратури заявили про готовність до дебатів.
Своєю чергою адвокати Януковича висловили протест. "Це рішення незаконне, не допитані всі свідки. Це рішення прийнято під політичним тиском. У нас не допитано понад десять свідків захисту", - підкреслив адвокат Віталій Сердюк.
Згодом захист Януковича відмовився брати участь у дебатах та покинув залу суду.
Як відомо, в ході розгляду допитали низку свідків сторони захисту і обвинувачення. Так, за клопотанням прокурорів суд допитав, зокрема, Президента Петра Порошенка, голову МВС Арсена Авакова, спікера парламенту Андрія Парубія, екс-прем'єра Арсенія Яценюка та ще низку військовослужбовців, нардепів й політиків.
Зазначимо, що Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України") і ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособництво у веденні агресивної війни") Кримінального кодексу України.
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