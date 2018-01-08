Суд у справі Януковича продовжать 16 серпня
Про це в залі суду заявив суддя Костянтин Васалатій, повідомляє "РБК-Україна".
"Суд ухвалив замінити захисника Овчіннікова із центру надання безоплатної правової допомоги. Наступне засідання відбудеться 16 серпня о 10 годині. З урахуванням перерви, суд ухвалив запропонувати адвокату ознайомитися з матеріалами раніше. Самовільне залишення судового засідання адвокатом є неприйнятним", – сказав суддя.
За словами судді Дев'ятко, на дебати заплановані нові дві дати: 16 серпня та 17 серпня о 10:00.
"Я вважаю, що треба вносити зміни на законодавчому рівні, щоб права всіх сторін були збережені", – сказав прокурор Руслан Кравченко.
Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Сьогодні, 1 серпня, у справі Януковича розпочалися судові дебати, оголошені суддею Владиславом Дев'ятко ще 17 липня. Адвокат Віктор Овсянніков знову покинув залу суду. У зв'язку з цим Оболонський районний суд Києва знову оголосив перерву.
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