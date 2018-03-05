Суд у справі Януковича скасував дебати і повернувся до допиту свідків
Адвокат Віталій Сердюк зазначив, що в четвер суд зобов'язаний допитати двох свідків захисту - колишнього охоронця резиденції "Межигір'я" та активіста Антимайдану, передає LB.ua.
"Не можна починати дебати, поки суд не допитав усіх свідків ... Сьогодні допитають двох свідків - (екс-охоронця "Межигір'я", - ред.) Анатолія Кобилинського і представника Криму Нікіфорова", - заявив Сердюк.
На його думку, суд зобов'язаний скасувати стадію дебатів і повернутися до процесу допиту свідків. Адвокат також вважає за необхідне допитати 15 травня екс-командувача Внутрішніх військ Станіслава Шуляка.
Сердюк повідомив, що Янукович доручив своїм адвокатам подати скаргу до Європейського суду з прав людини у зв'язку з порушенням його прав у судовому процесі в Україні.
Нагадаємо, що 19 квітня Оболонський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича оголосив про перехід до стадії судових дебатів.
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