Суд у справі Януковича скасував дебати і повернувся до допиту свідків

Оболонський районний суд Києва задовольнив вимогу захисту колишнього президента Віктора Януковича і замість переходу до дебатів повернувся до допиту свідків.

Адвокат Віталій Сердюк зазначив, що в четвер суд зобов'язаний допитати двох свідків захисту - колишнього охоронця резиденції "Межигір'я" та активіста Антимайдану, передає LB.ua.

"Не можна починати дебати, поки суд не допитав усіх свідків ... Сьогодні допитають двох свідків - (екс-охоронця "Межигір'я", - ред.) Анатолія Кобилинського і представника Криму Нікіфорова", - заявив Сердюк.

На його думку, суд зобов'язаний скасувати стадію дебатів і повернутися до процесу допиту свідків. Адвокат також вважає за необхідне допитати 15 травня екс-командувача Внутрішніх військ Станіслава Шуляка.

Сердюк повідомив, що Янукович доручив своїм адвокатам подати скаргу до Європейського суду з прав людини у зв'язку з порушенням його прав у судовому процесі в Україні.

Нагадаємо, що 19 квітня Оболонський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича оголосив про перехід до стадії судових дебатів.