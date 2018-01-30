Суд у справі Януковича відмовився відкрити справу за скаргою його адвоката

Апеляційний суд Києва відмовився відкрити апеляційне провадження за скаргою адвоката екс-президента Віктора Януковича про залучення захисника з Регіонального центру з надання безоплатної допомоги.

Про це повідомляє прес-центр Генпрокуратури.

"Відбулося засідання в Апеляційному суді Києва з розгляду апеляційної скарги адвоката підозрюваного В. Януковича на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 11.12.2017 про залучення захисника з числа адвокатів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві для здійснення захисту при розгляді клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо В. Януковича", - йдеться у повідомленні.

Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження адвокату Януковича.

"На думку захисника, вказаною ухвалою незаконно припинено повноваження адвокатів адвокатського об’єднання, з яким у Януковича укладено договір про надання правової допомоги, у зв’язку з чим ними з 11.12.2017 до теперішнього часу не здійснюється захист підозрюваного", - зазначають у ГПУ.

Водночас у Генпрокуратурі заявляють, що після судового засідання 08.12.2017, в якому вирішено всі клопотання сторони захисту та частково їх задоволено, захисники почали ігнорувати судові засідання.

"А адвокатське об’єднання, з яким у Януковича укладено договір про надання правової допомоги, не забезпечує прибуття вказаних, чи інших захисників з числа адвокатів адвокатського об’єднання, для здійснення захисту В. Януковича", - вказують у ГПУ.

За інформацією відомства, з 11.12.2017 по 25.01.2018 адвокати з об’єднання пропустили 13 судових засідань з розгляду клопотань без поважних причини. Це, за твердженнями ГПУ, призвело до порушення права підозрюваного на захист та на розгляд справи протягом розумного строку.

"Ухвалою Печерського районного суду від 20.12.2017 до відома голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Києва доведено обставини порушення вимог Кримінального процесуального кодексу, ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та вимог адвокатської етики адвокатами та керівником адвокатського об’єднання, а також порушено питання про їхню дисциплінарну відповідальність", - додають у Генпрокуратурі

Як відомо, 18 лютого 2014 року протести на Майдані Незалежності в Києві проти дій команди Януковича досягли апогею, тоді силовики придушили "мирний наступ" до Верховної Ради. У ніч на 19 лютого наметове містечко протестувальників вчергове штурмували, а вранці 20 лютого на Інститутській розстріляли десятки людей.

Нагадаємо, що зараз в суді допитують свідків звинувачення. Зокрема, показання вже давали колишній прем'єр Арсеній Яценюк, голова МВС Арсен Аваков, колишній постпред в ООН Юрій Сергєєв, колишній нардеп Андрій Сенченко, кілька військових, дипломатів і співробітників держохорони.