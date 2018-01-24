Суд у справі Януковича викликає на допит Парубія

Парубій координував щоденне функціонування Євромайдану, був фактичним комендантом і очільником його наметового містечка та керівником загонів Самооборони Майдану

У справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді планується допитати в якості свідка голову Верховної Ради України, а за часів Революції Гідності коменданта Самооборони Майдану, Андрія Парубія.

"Сьогодні допитають Парубія", - повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в Генпрокуратурі.

З листопада 2013 по лютий 2014 року Парубій координував щоденне функціонування Євромайдану, був фактичним комендантом і очільником його наметового містечка та керівником загонів Самооборони Майдану.

Після підписання Президентом України Віктором Януковичем і лідерами опозиції 21 лютого 2014 р. Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні, в ніч з 21 лютого на 22 лютого загонами Самооборони під керівництвом Парубія був узятий під контроль урядовий квартал в Києві - будівлі Верховної Ради, Адміністрації президента, Кабінету міністрів і МВС.

27 лютого 2014 року, після перемоги Євромайдану і відсторонення Януковича від влади, указом виконувача обов'язків Президента України Олександра Турчинова Парубій був призначений Секретарем РНБО. На час його перебування на посаді припали анексія Криму Росією і збройний конфлікт на сході України. Як Секретар РНБО Парубій був куратором антитерористичної операції проти сепаратистів на сході України.

19 березня 2014 року Парубій доручив МВС посилити охорону ядерних об'єктів, 24 березня - "провести розслідування на предмет того, наскільки діяльність російських телеканалів відповідає українському законодавству, якщо є там факти розпалювання міжнаціональної ворожнечі, заклики до війни, сепаратизму тощо".

7 серпня 2014 року оголосив, що подав у відставку із займаної посади.

Під час останнього засідання 18 січня Оболонський райсуд Києва допитав співробітника Управління держохорони Віктора Резніченка та трьох свідків у справі Януковича з боку обвинувачення - також діючих співробітників УДО Євгена Луценка, Руслана Михайленка та Віталія Нечитайла. Ці свідки підтвердили маршрут переміщень Януковича з 21 по 23 лютого 2014 року.

Нагадаємо, що зараз в суді допитують свідків звинувачення. Зокрема, показання вже давали колишній прем'єр Арсеній Яценюк, голова МВС Арсен Аваков, колишній постпред в ООН Юрій Сергєєв, колишній нардеп Андрій Сенченко, кілька військових, дипломатів і співробітників держохорони.