Суд у США визнав неконституційним закон про охорону здоров’я Obamacare
З позовом до суду звернулися уряди 20 штатів, де республіканці мають більшість. Вони зазначили, що скасування штрафу позбавило сенсу увесь закон, інформує "Громадське" з посиланням на The Wall Street Journal.
Уряди 16 штатів, де більшість мають демократи, заявили про намір оскаржити це рішення суду.
Президента США Дональд Трамп назвав "гарною новиною для Америки" скасування цього закону. Скасування реформи Обами було однією з передвиборчих обіцянок Трампа.
Барак Обама підписав Obamacare (Акт про захист пацієнтів і доступну медичну допомогу) у березні 2010 року. Запропонована адміністрацією Обами реформа побудована на одному фундаментальному принципі: медичне страхування є обов’язковим для всіх громадян і підприємців із понад 50 робітниками. Для порушників цього принципу передбачена система штрафів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення міністра внутрішніх справ Раяна Зінке.
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