Суд у США засудив сина депутата Держдуми до 27 років в'язниці На суді Селезньова називали одним з провідних постачальників даних крадених кредиток на чорному ринку

По закінченні трьох років після затримання суд Сіетла засудив Романа Селезньова до 27 років в'язниці, визнавши його винним у торгівлі краденими номерами кредитних карт.

Фото: MosDay.ru

Як повідомляє місцеве видання The Seattle Times, раніше присяжні визнали його винним за 38 з 40 пунктів звинувачення. Зокрема, Селезньов, який є сином депутата російської Держдуми Валерія Селезньова, займався кібершахрайством. Крав і продавав на чорному ринку номери кредиток. Його дії завдали шкоди на як мінімум $170 млн при крадіжці понад 2 мільйона номерів кредитних карт. Раніше сторона звинувачення вимагала для Селезньова довічний термін. 19 квітня в ході суду прокурор попросив Селезньову 30 років позбавлення волі. Нагадаємо, в серпні минулого року американський суд визнав Селезньова винним у справі про кібершахрайство. Він був заарештований у 2014 році на Мальдівах після 10-річного розслідування його махінацій. У Росії заявили, що затримання Селезньова проходило з порушеннями.

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