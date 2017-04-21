Суд у США засудив сина депутата Держдуми до 27 років в'язниці
Як повідомляє місцеве видання The Seattle Times, раніше присяжні визнали його винним за 38 з 40 пунктів звинувачення.
Зокрема, Селезньов, який є сином депутата російської Держдуми Валерія Селезньова, займався кібершахрайством. Крав і продавав на чорному ринку номери кредиток. Його дії завдали шкоди на як мінімум $170 млн при крадіжці понад 2 мільйона номерів кредитних карт.
Раніше сторона звинувачення вимагала для Селезньова довічний термін.
19 квітня в ході суду прокурор попросив Селезньову 30 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в серпні минулого року американський суд визнав Селезньова винним у справі про кібершахрайство.
Він був заарештований у 2014 році на Мальдівах після 10-річного розслідування його махінацій. У Росії заявили, що затримання Селезньова проходило з порушеннями.
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