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Суд у США засудив сина депутата Держдуми до 27 років в'язниці

На суді Селезньова називали одним з провідних постачальників даних крадених кредиток на чорному ринку
По закінченні трьох років після затримання суд Сіетла засудив Романа Селезньова до 27 років в'язниці, визнавши його винним у торгівлі краденими номерами кредитних карт.
Суд у США засудив сина депутата Держдуми до 27 років в Фото: MosDay.ru

Як повідомляє місцеве видання The Seattle Times, раніше присяжні визнали його винним за 38 з 40 пунктів звинувачення.

Зокрема, Селезньов, який є сином депутата російської Держдуми Валерія Селезньова, займався кібершахрайством. Крав і продавав на чорному ринку номери кредиток. Його дії завдали шкоди на як мінімум $170 млн при крадіжці понад 2 мільйона номерів кредитних карт.

Раніше сторона звинувачення вимагала для Селезньова довічний термін.

19 квітня в ході суду прокурор попросив Селезньову 30 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в серпні минулого року американський суд визнав Селезньова винним у справі про кібершахрайство.

Він був заарештований у 2014 році на Мальдівах після 10-річного розслідування його махінацій. У Росії заявили, що затримання Селезньова проходило з порушеннями.

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21 04 2017 22:31
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