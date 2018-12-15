Суд у Тбілісі залишив під арештом шістьох громадян України
"Апеляційний суд Тбілісі підтвердив у суботу рішення про арешт сімох колишніх військовослужбовців українського батальйону "Донбас", затриманих раніше за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин", - повідомляє "Укрінформ".
Як наголошується, в Апеляційному суді визнали, що у суді першої інстанції було дотримано всіх процесуальних норм, і рішення про попереднє ув'язнення шістьох громадян України і одного громадянина Грузії було правомірним.
Раніше повідомлялося, що у Міністерстві внутрішніх справ Грузії 2 грудня заявили про затримання шістьох громадян України і одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю і боєприпаси.
МВС Грузії повідомило, що в результаті обшуку в готельних номерах у затриманих вилучено пістолети систем Beretta і Макарова, автоматичну саморобну вогнепальну зброю і різного роду боєприпаси. Розслідування проводиться за статтями Кримінального кодексу Грузії, що передбачає протиправне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб.
Пізніше суд у Тбілісі обрав затриманим українцям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили затримання у Тбілісі шістьох українців та повідомили, що їм призначили адвокатів.
Нагадаємо, у Вашингтоні 15 липня затримали громадянку Росії Марію Бутіну. Її звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."