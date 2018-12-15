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Суд у Тбілісі залишив під арештом шістьох громадян України

Серед затриманих - громадян Грузії
Апеляційний суд Тбілісі підтвердив рішення суду першої інстанції про арешт шістьох громадян України, затриманих 2 грудня.
Суд у Тбілісі залишив під арештом шістьох громадян України Фото: з вільних джерел

"Апеляційний суд Тбілісі підтвердив у суботу рішення про арешт сімох колишніх військовослужбовців українського батальйону "Донбас", затриманих раніше за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин", - повідомляє "Укрінформ".

Як наголошується, в Апеляційному суді визнали, що у суді першої інстанції було дотримано всіх процесуальних норм, і рішення про попереднє ув'язнення шістьох громадян України і одного громадянина Грузії було правомірним.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві внутрішніх справ Грузії 2 грудня заявили про затримання шістьох громадян України і одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю і боєприпаси.

МВС Грузії повідомило, що в результаті обшуку в готельних номерах у затриманих вилучено пістолети систем Beretta і Макарова, автоматичну саморобну вогнепальну зброю і різного роду боєприпаси. Розслідування проводиться за статтями Кримінального кодексу Грузії, що передбачає протиправне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб.

Пізніше суд у Тбілісі обрав затриманим українцям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили затримання у Тбілісі шістьох українців та повідомили, що їм призначили адвокатів.

Нагадаємо, у Вашингтоні 15 липня затримали громадянку Росії Марію Бутіну. Її звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.

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15 12 2018 20:59
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