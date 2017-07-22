Суд у Єгипті схвалив смертний вирок для 28 підозрюваних у вбивстві генпрокурора
Вирок став можливим після того, як його схвалив провідний релігійний орган країни, повідомляє Reuters.
Каїрський суд також засудив 15 обвинувачених у вбивстві генпрокурора до довічного тюремного ув'язнення, ще 15 отримали по 10 років в'язниці, восьмеро – по 15 років.
Засуджені можуть оскаржити рішення суду.
Загалом під слідством знаходилися 67 осіб, більшість з яких належать до різних терористичних угруповань. Близько 15 з них знаходяться в бігах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Генеральний прокурор Єгипту Хішам Баракат загинув 29 червня 2015 року в Каїрі, коли його машину підірвали в центрі міста. Він помер у госпіталі від поранень.
Відповідальність за вбивство Баракат взяла на себе група "Народний опір Гізи", яка мала намір помститися за смертні вироки членам організації "Брати-мусульмани".
Політичний рух було заборонено в країні після військового перевороту 2013 року. Кілька сотень прихильників "Братів-мусульман", серед яких колишній президент Єгипту Мохаммед Мурсі, були засуджені до страти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа