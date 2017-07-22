Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд у Єгипті схвалив смертний вирок для 28 підозрюваних у вбивстві генпрокурора

Каїрський суд також засудив 15 обвинувачених у вбивстві генпрокурора до довічного тюремного ув'язнення, ще 15 отримали по 10 років в'язниці, восьмеро – по 15 років
Каїрський кримінальний суд 22 липня засудив до страти 28 осіб за вбивство генпрокурора Єгипту в 2015 році.
Суд у Єгипті схвалив смертний вирок для 28 підозрюваних у вбивстві генпрокурора Фото: reuters.com

Вирок став можливим після того, як його схвалив провідний релігійний орган країни, повідомляє Reuters.

Каїрський суд також засудив 15 обвинувачених у вбивстві генпрокурора до довічного тюремного ув'язнення, ще 15 отримали по 10 років в'язниці, восьмеро – по 15 років.

Засуджені можуть оскаржити рішення суду.

Загалом під слідством знаходилися 67 осіб, більшість з яких належать до різних терористичних угруповань. Близько 15 з них знаходяться в бігах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Генеральний прокурор Єгипту Хішам Баракат загинув 29 червня 2015 року в Каїрі, коли його машину підірвали в центрі міста. Він помер у госпіталі від поранень.

Відповідальність за вбивство Баракат взяла на себе група "Народний опір Гізи", яка мала намір помститися за смертні вироки членам організації "Брати-мусульмани".

Політичний рух було заборонено в країні після військового перевороту 2013 року. Кілька сотень прихильників "Братів-мусульман", серед яких колишній президент Єгипту Мохаммед Мурсі, були засуджені до страти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2017 23:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.