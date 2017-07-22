Суд у Єгипті схвалив смертний вирок для 28 підозрюваних у вбивстві генпрокурора

Каїрський суд також засудив 15 обвинувачених у вбивстві генпрокурора до довічного тюремного ув'язнення, ще 15 отримали по 10 років в'язниці, восьмеро – по 15 років

Каїрський кримінальний суд 22 липня засудив до страти 28 осіб за вбивство генпрокурора Єгипту в 2015 році.

Вирок став можливим після того, як його схвалив провідний релігійний орган країни, повідомляє Reuters.

Каїрський суд також засудив 15 обвинувачених у вбивстві генпрокурора до довічного тюремного ув'язнення, ще 15 отримали по 10 років в'язниці, восьмеро – по 15 років.

Засуджені можуть оскаржити рішення суду.

Загалом під слідством знаходилися 67 осіб, більшість з яких належать до різних терористичних угруповань. Близько 15 з них знаходяться в бігах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Генеральний прокурор Єгипту Хішам Баракат загинув 29 червня 2015 року в Каїрі, коли його машину підірвали в центрі міста. Він помер у госпіталі від поранень.

Відповідальність за вбивство Баракат взяла на себе група "Народний опір Гізи", яка мала намір помститися за смертні вироки членам організації "Брати-мусульмани".

Політичний рух було заборонено в країні після військового перевороту 2013 року. Кілька сотень прихильників "Братів-мусульман", серед яких колишній президент Єгипту Мохаммед Мурсі, були засуджені до страти.