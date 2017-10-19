Суд ухвалив націоналізувати "Укртелеком"

"ЄСУ" оскаржить рішення госпсуду Києва про розрив приватизаційного договору про покупку "Укртелекому"

Господарський суд Києва в четвер за позовом Фонду державного майна ухвалив розірвати укладений у березні 2011 року договір купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Тоді 92,79% акцій держкомпанії було продано ТОВ "ЄСУ" - українській "дочці" австрійської EPIC, яка, зі свого боку, належала п'ятьом фізичним особам-мешканцям Австрії. Через два роки, 3 червня 2013 року, СКМ Ріната Ахметова купив ТОВ "ЄСУ" - компанію, яка володіє акціями "Укртелекому".

Рішення поки що не набуло чинності. Як пише "Інтерфакс-Україна", ТОВ "ЄСУ" заявило про намір подати апеляцію на нього.

"ЄСУ" не згодне з рішенням суду першої інстанції і продовжить захист права власності на акції "Укртелекому" в апеляційному суді", - повідомили в компанії.

В "ЄСУ" підкреслили, що рішення суду першої інстанції не вплине на операційну роботу "Укртелекому", зокрема буде продовжена масштабна модернізація компанії в партнерстві з China Development Bank.

Нагадаємо, Фонд державного майна подав у Господарський суд міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Як відомо, Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.