Суд умовно засудив помічницю Курченка, яка сприяла виведенню коштів з "Реал банку"

Суд призначив 5 років позбавлення волі умовно колишній працівниці "Реал банку" Ользі Шеєнко, яка під керівництвом бізнесмена-втікача Сергія Курченка була причетною до заволодіння 787,39 млн грн Нацбанку та 5,91 млрд гривень ПАТ "Реал банк".

Про умовне засудження Шеєнко свідчить вирок Дарницького районного суду Києва.

У 2013 році Шеєнко обіймала посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки "Реал банку", не маючи для цього відповідних знань та досвіду. Пізніше її призначили у відділ кредитування управління фінансових ресурсів, повідомляють "Наші гроші"

Із квітня по грудень 2013 року Шеєнко допомагала заволодіти коштами НБУ, підписуючи неправдиві акти огляду запропонованих у заставу "Реал банку" нафтопродуктів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ тощо) фіктивних фірм, підконтрольних групі Курченка.

На підставі цих документів були видані фіктивні кредити, не забезпечені майном. У результаті Нацбанку завдано збитків на 787,39 млн гривень.

За подібною схемою Шеєнко допомогла найближчому оточенню Курченка вивести в інші фіктивні фірми кошти вкладників та клієнтів "Реал банку" на загальну суму 5,91 млрд грн.

Шеєнко уклала угоду з прокурором про визнання провини і отримала 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 3 роки. Суд врахував пом’якшувальні обставини обвинуваченої: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.

"Реал банком" володіли бізнесмен Сергій Курченко і компанії "сім’ї" втікача екс-президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, що рішення суду щодо взяття під варту олігарха-втікача Сергія Курченка набрало законної сили 19 січня.

Відзначимо, що Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.

Сам Сергій Курченко після Евромайдана виїхав в Росію.

У квітні 2014 р. Курченко був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2014 р. Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ: акціонерних товариств "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз" і "Укрнафта".