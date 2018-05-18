Суд в Гаазі офіційно вимагає від Росії пояснень щодо утисків Меджлісу

Міжнародний суд ООН, розташований в Гаазі, офіційно звернувся до Російської Федерації з вимогою надати йому інформацію про виконання минулорічного наказу Суду.

Звернення до РФ спрямоване у п’ятницю, 18 травня. В ньому міститься вимога пояснити, як саме Росія виконує наказ Суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо відновлення діяльності Меджлісу.

"Нагадаю, що у квітні цього року ми звернулися до Суду з проханням надати тлумачення цього наказу. Це викликано тим, що протягом року РФ не зробила нічого для виконання припису Суду. Єдине, що ми чули – "ми вживаємо необхідних заходів", хоч попередні заходи, визначені Судом, вимагали невідкладної реакції", - повідомила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка має статус агента України у процесі проти РФ, інформує Економічна правда.

Відповідно до запиту, РФ має пояснити Суду, що було зроблено для створення нормальних умов діяльності Меджлісу в Криму.

Представниця МЗС переконана, що Росія протягом минулого року ігнорувала вимоги МС ООН, хоча вони є обов’язковими для виконання. "Таке ставлення РФ означає фактичне ігнорування Міжнародного Суду ООН", - заявила вона.

"Суд також запропонував Україні надати інформацію з цього питання. Ми поінформуємо Суд про всі зусилля, яких було докладено для реалізації наказу Суду як з боку держави, так і представниками Меджлісу", - додала Олена Зеркаль.

Як повідомлялося, навесні 2016 року Україна розпочала процес проти РФ через порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та заборону всіх форм расової дискримінації. У квітні минулого року суд визнав юрисдикцію prime facie і висунув кілька вимог до сторін суперечки. Детальніше про це – в статті "Між рядками рішення Суду ООН: де виграла та де програла Україна".