Суд в Гаазі ухвалив рішення щодо збитого боїнгу MH17

Нідерландський суд зачитав вердикт у справі над трьома росіянами та українцем щодо збитого боїнгу MH17 рейсу Малайзійських авіаліній над Україною у 2014 році, в результаті якого загинуло 298 пасажирів і члени екіпажу.

Гаазький суд ухвалив рішення, щодо збитого малазійського боїнгу MH17 17 липня 2014 року, коли загинули 298 осіб. У вироку зазначаєтьcя, що пасажирський лайнер був збитий ракетою із ЗРК "Бук", запущеною з території, підконтрольної проросійським сепаратистам, повідомляє The Guardian.

Міжнародне розслідування, яке тривало 8 років, встановило, що у літак влучила російська ракета, що була поставлена ​​москвою. Випущена вона була з населеного пункту, який на той час контролювали проросійські сепаратисти.

Раніше москва неодноразово заперечувала будь-яку свою причетність і відповідальність за інцидент.

Нідерландський суд зачитав вердикт у справі над трьома росіянами та українцем щодо збитого боїнгу MH17 рейсу Малайзійських авіаліній над Україною в 2014 році, в результаті якого загинуло 298 пасажирів і члени екіпажу. У справі четверо підозрюваних – росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов та український сепаратист Леонід Харченко. Вони не з’явилися до суду на винесення вироку, оскільки відмовилися бути присутніми на судовому засіданні.

Прокуратура вимагала довічного ув'язнення та ордера на арешт чотирьох чоловіків, які залишаються на волі. Ніхто з них не з'явився в суді, і лише Пулатов вирішив призначити адвокатів, які не визнали провини.