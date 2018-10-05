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Суд в Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати українським компаніям збитки, пов'язані з анексією Криму

Росія повинна виплатити 159 млн доларів
Третейський суд в Гаазі виніс одноголосне рішення про те, що Росія несе відповідальність за порушення прав українських інвесторів і повинна відшкодувати їх компаніям збитки за анексію Криму.
Суд в Гаазі зобов Фото: svoboda.org

"2 травня 2018 склад арбітражу винес одноголосне рішення, що стосується питань відповідальності і збитків", – йдеться у повідомленні прес-релізу суду.

Наголошується, що Росія має виплатити українським компаніям 159 млн доларів.

Згідно з повідомленням суду, Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Позови проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

Після проведення слухань з 5 по 6 жовтня 2017 склад арбітражу запросив сторони надати додаткові пояснення до 11 грудня 2017 року, проте РФ проігнорувала цю можливість.

23 березня 2018 склад арбітражу оголосив про закінчення слухань.

Нагадаємо, що в січні "Нафтогаз" продовжив до 2018 року договір з юридичною компанією Covington&Burling LLP (США) про захист своїх прав та інтересів під час врегулювання спорів з Росією з компенсації за втрачене у результаті анексії Криму майно за $6,31 млн.

Covington&Burling представляла інтереси "Нафтогазу" щодо врегулювання даного спору з Росією у 2016 році (тоді вартість договору склала $1,265 млн).

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