Суд в Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати українським компаніям збитки, пов'язані з анексією Криму
"2 травня 2018 склад арбітражу винес одноголосне рішення, що стосується питань відповідальності і збитків", – йдеться у повідомленні прес-релізу суду.
Наголошується, що Росія має виплатити українським компаніям 159 млн доларів.
Згідно з повідомленням суду, Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Позови проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.
Після проведення слухань з 5 по 6 жовтня 2017 склад арбітражу запросив сторони надати додаткові пояснення до 11 грудня 2017 року, проте РФ проігнорувала цю можливість.
23 березня 2018 склад арбітражу оголосив про закінчення слухань.
Нагадаємо, що в січні "Нафтогаз" продовжив до 2018 року договір з юридичною компанією Covington&Burling LLP (США) про захист своїх прав та інтересів під час врегулювання спорів з Росією з компенсації за втрачене у результаті анексії Криму майно за $6,31 млн.
Covington&Burling представляла інтереси "Нафтогазу" щодо врегулювання даного спору з Росією у 2016 році (тоді вартість договору склала $1,265 млн).
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