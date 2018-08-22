Суд в Криму засудив українця до 2 років колонії-поселення
Стешенка визнали винним у підпалі будинку російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва, повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на прес-службу ФСБ Росії по Криму і Севастополю.
Силовики стверджують, що під час слідства Стешенко повністю визнав свою провину і клопотав про особливий порядок судового розгляду.
Відзначається, що через це кримінальне провадження відносно Стешенка в частині здійснення ще одного злочину (частина 2 статті 282.1 КК Росії – створення екстремістської організації) припинено в зв'язку з каяттям.
Як повідомлялося, 11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску "Чонгар" під час в’їзду до анексованого Росією Криму. У той день він зателефонував матері і повідомив, що російські силовики на "Чонгарі" "засумнівалися в його схожості з фото в паспорті". З того часу на зв’язок він не виходив.
За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.
24 квітня близько 22:00 Стешенка повезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, у невідомому напрямку.
25 квітня адвокат Олександра Стешенка Айдер Азаматов заявив, що не може його знайти.
27 квітня Азаматов заявив у російську поліцію окупованого Криму про зникнення Стешенка, якого 24 квітня повезли із спецприймальника в Сімферополі в невідомому напрямку.
Пізніше ФСБ Росії звинуватила помічника депутата Верховної ради Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.
За даними ФСБ, до складу групи, крім Велієва, нібито увійшли колишні спортсмени-боксери Олександр Стешенко та А. Третьяков.
Вони нібито планували скоювати злочини "з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості на території Республіки Крим".
В ФСБ також стверджували, що "члени екстремістської групи" в січні 2018 року "вчинили підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва".
У травні глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Стешенка катували і змусили дати потрібні для ФСБ свідчення.
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