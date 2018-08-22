Суд в Криму засудив українця до 2 років колонії-поселення

Силовики стверджують, що під час слідства Стешенко повністю визнав свою провину

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив харків'янина Олександра Стешенка до 2 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

Стешенка визнали винним у підпалі будинку російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва, повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на прес-службу ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

Силовики стверджують, що під час слідства Стешенко повністю визнав свою провину і клопотав про особливий порядок судового розгляду.

Відзначається, що через це кримінальне провадження відносно Стешенка в частині здійснення ще одного злочину (частина 2 статті 282.1 КК Росії – створення екстремістської організації) припинено в зв'язку з каяттям.

Як повідомлялося, 11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску "Чонгар" під час в’їзду до анексованого Росією Криму. У той день він зателефонував матері і повідомив, що російські силовики на "Чонгарі" "засумнівалися в його схожості з фото в паспорті". З того часу на зв’язок він не виходив.

За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.

24 квітня близько 22:00 Стешенка повезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, у невідомому напрямку.

25 квітня адвокат Олександра Стешенка Айдер Азаматов заявив, що не може його знайти.

27 квітня Азаматов заявив у російську поліцію окупованого Криму про зникнення Стешенка, якого 24 квітня повезли із спецприймальника в Сімферополі в невідомому напрямку.

Пізніше ФСБ Росії звинуватила помічника депутата Верховної ради Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.

За даними ФСБ, до складу групи, крім Велієва, нібито увійшли колишні спортсмени-боксери Олександр Стешенко та А. Третьяков.

Вони нібито планували скоювати злочини "з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості на території Республіки Крим".

В ФСБ також стверджували, що "члени екстремістської групи" в січні 2018 року "вчинили підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва".

У травні глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Стешенка катували і змусили дати потрібні для ФСБ свідчення.