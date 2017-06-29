Суд в Луганській області виніс вирок підозрюваним у вбивстві мера Старобільська Убивць мера мера Старобільська засудили до 15 років в'язниці

Суд в Луганській області визнав винними двох чоловіків у вбивстві 2016 року мера Старобільська Володимира Живаги і засудив кожного до 15 років позбавлення волі.

Володимир Живаго Фото: patrioty.org.ua

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