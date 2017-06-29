Суд в Луганській області виніс вирок підозрюваним у вбивстві мера Старобільська
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.
Встановлено, що двоє мешканців Луганщини, будучи членами організованої злочинної групи, перебуваючи на території подвір’я Старобільської міської ради та виконуючи замовлення на вбивство, застрелили мера міста.
Суд призначив засудженим покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.
Зазначається, що кримінальне провадження стосовно організатора цього умисного вбивства виділено в окреме провадження та його оголошено у розшук.
Нагадаємо, у лютому 2016 року тіло мера Старобільська Володимира Живаги знайшли із вогнепальними пораненнями голови на території Старобільської міської ради.
Згодом поліція затримала 22-річного чоловіка за підозрою у вбивстві Живаги. Також поліція затримала другого підозрюваного у вбивстві мера.
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