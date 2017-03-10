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Суд в Німеччині визнав, що кава та булочка не є сніданком

Сніданок не складається просто із булки та гарячих напоїв, оскільки мають бути ще холодні нарізки, сир чи спреди
Суд у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія постановив, що тістечко та каву або чай не можна вважати повноцінним сніданком, і тому такий перекус не підлягає оподаткуванню.
Суд в Німеччині визнав, що кава та булочка не є сніданком Фото: life.pravda.com.ua

У рішенні, яке було винесено податковим судом німецького міста Мюнстер, йдеться, що сніданок не складається просто із булки та гарячих напоїв, оскільки мають бути ще холодні нарізки, сир чи спреди, повідомляє The local.de.

Податковий суд постановив, що через відсутність спредів та інших видів начинок, які вживаються разом із булочкою, компанія, яка стала предметом розгляду у суді, не надавала повноцінного сніданку.

Зокрема, мова йде про компанію з випуску програмного забезпечення, яка для персоналу, клієнтів та гостей щодня безкоштовно надавала у їдальні гарячі напої, такі як кава та прості булочки.

Зазначається, що податкова служба визначила таку послугу як "безкоштовне харчування працівника у формі сніданку".

Враховуючи зростання цін протягом останніх декількох років, податкова адміністрація вимагала від компанії виплатити додатковий податковий платіж від 1,50 до 1,57 євро на одного співробітника на день, та здійснити виплати за такий "сніданок" за період з грудня 2008 року по грудень 2011 року.

Однак, судді в податковому суді в Мюнстері відхилили вимоги податкової служби.

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03 10 2017 09:19
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