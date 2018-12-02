Суд в РФ вирішив депортувати в Україну учасника захоплення Слов'янська
Про це повідомляє "КП".
Зазначається, що "громадські активісти" знайшли для Трегуба адвоката, а рішення суду планують оскаржити у10-денний термін.
У постанові суду зазначено, що Микола Трегуб - громадянин України, 19.12.1989 р.н., визнаний винним у адміністративному правопорушенні за ч.3 ст.20.25 КоАП РФ, на нього накладено штраф в розмірі 5 тис. рублів і адміністративне видворення "шляхом примусового переміщення за межі РФ ".
До видворення Трегуб буде утримуватися у Центрі тимчасового утримання іноземних громадян ОМВД у м.Егор'євськ.
"Протягом 5 років з дня видворення в'їзд іноземному громадянину до РФ не дозволяється", - йдеться у постанові суду.
За даними бази "Миротворець", Трегуб народився у Вінниці, виховувався в інтернаті, був активним прихильником "Антимайдану".
Також вказано, що він воював на боці бойовиків з липня 2014 року, зокрема - під Слов'янськом і Макіївкою, у "загонах" під командуванням "Корсара" і "Матроса". Такожбув учасником "Спарти", з якою брав участь у боях за Донецький аеропорт, а після поранення і контузії у грудні 2014 року виїхав до Росії.
Нагадаємо, раніше Харківський суд засудив чотирьох антимайданівців до тюремних ув'язнень.
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