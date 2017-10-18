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Суд в Росії продовжив арешт Павла Гриба до 4 січня

Хлопець погано виглядає і потребує медичної допомоги
Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою 19-річного громадянина України Павла Гриба до 4 січня 2018 року.
Суд в Росії продовжив арешт Павла Гриба до 4 січня Фото: facebook.com

"Дві години тому завершилося засідання суду. Згідно з його рішенням, утримання Павла під вартою продовжено до 4 січня 2018 року", - сказав батько Павла Ігор Гриб на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Посилаючись на адвоката, Гриб повідомив, що його син погано виглядає і потребує медичної допомоги.

Нагадаємо, 18 вересня українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.

Сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.

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18 10 2017 15:22
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