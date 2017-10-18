Суд в Росії продовжив арешт Павла Гриба до 4 січня
"Дві години тому завершилося засідання суду. Згідно з його рішенням, утримання Павла під вартою продовжено до 4 січня 2018 року", - сказав батько Павла Ігор Гриб на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Посилаючись на адвоката, Гриб повідомив, що його син погано виглядає і потребує медичної допомоги.
Нагадаємо, 18 вересня українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.
Сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.
Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.
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