Суд в Росії продовжив арешт Павла Гриба до 4 січня

Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою 19-річного громадянина України Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

"Дві години тому завершилося засідання суду. Згідно з його рішенням, утримання Павла під вартою продовжено до 4 січня 2018 року", - сказав батько Павла Ігор Гриб на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Посилаючись на адвоката, Гриб повідомив, що його син погано виглядає і потребує медичної допомоги.

Нагадаємо, 18 вересня українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.

Сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.