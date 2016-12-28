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Суд відхилив апеляцію САП щодо запобіжного заходу Охендовського

Відмова пов'язана з тим, що ухвалене раніше рішення не підлягає оскарженню
Апеляційний суд Києва відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) у розгляді скарги на рішення суду про обрання запобіжного заходу (особисте зобов'язання) голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.
Суд відхилив апеляцію САП щодо запобіжного заходу Охендовського Фото: 112.ua

"Учора відмовили в розгляді скарги", - зазначили виданню "Інтерфакс-Україна" у суді.

За словами співрозмовника агентства, відмова пов'язана з тим, що ухвалене раніше рішення не підлягає оскарженню.

Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.

Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.

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