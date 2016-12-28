ПОЛІТИКА НОВИНИАпеляційний суд Києва відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) у розгляді скарги на рішення суду про обрання запобіжного заходу (особисте зобов'язання) голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд відхилив апеляцію САП щодо запобіжного заходу Охендовського
Відмова пов'язана з тим, що ухвалене раніше рішення не підлягає оскарженню
Фото: 112.ua
"Учора відмовили в розгляді скарги", - зазначили виданню "Інтерфакс-Україна" у суді.
За словами співрозмовника агентства, відмова пов'язана з тим, що ухвалене раніше рішення не підлягає оскарженню.
Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.
Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.
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28 12 2016 15:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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