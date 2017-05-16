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Суд відхилив касацію "Газпрому" на штраф АМКУ

Російська компанія повинна сплатити 172 млрд гривень
Вищий господарський суд відхилив касаційну скаргу російської компанії "Газпром" на рішення про стягнення з нього штрафу та пені, накладених Антимонопольним комітетом, у загальному розмірі 172 млрд гривень (близько 6,5 млрд доларів за поточним курсом) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через Україну.
Суд відхилив касацію "Газпрому" на штраф АМКУ Олексій Міллер. Фото: AFP

Рішення оголосив у вівторок, 16 травня, головуючий суддя Валентин Палій.

"Суд постановив: рішення господарського суду від 5 грудня 2016 і постанову Київського апеляційного суду від 22 лютого 2017 за позовом АМКУ залишити без змін, у задоволенні касаційної скарги "Газпрому" відмовити", - оголосив Палій, інформує "LB.ua".

Нагадаємо, що Київський апеляційний господарський суд підтвердив стягнення з "Газпрому" 172 млрд грн штрафу та пені, накладених на нього рішенням Господарського суду за позовом Антимонопольного комітету України.

5 грудня Господарський суд Києва ухвалив рішення про примусове стягнення з російської компанії "Газпром" майже 172 млрд гривень.

Відзначимо, що в кінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України повідомив, що в 2009-2015 роках "Газпром", займаючи монопольне становище на ринку, постійно порушував умови транзитного контракту з НАК "Нафтогаз" і ігнорував будь-які звернення про зміну умов співпраці на економічно обгрунтовані і взаємовигідні. 22 січня 2016 року АМКУ наклав штраф в розмірі 86 млрд грн на "Газпром".

НАК "Нафтогаз України" 16 червня 2014 року подав позов в Стокгольмський арбітражний суд проти російської енергетичної компанії "Газпром".

"Газпром" 12 квітня подав позов до Господарського суду Києва з проханням визнати недійсним рішення АМКУ. 13 квітня суд повернув цей позов без розгляду, пославшись на неналежне оформлення позовної заяви, а саме - неподання доказів повноважень особи, яка підписала позов. Оскарження цього рішення в апеляційному суді також було безуспішним.

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